El próximo 12 de octubre, Netflix presentará el primer track de ReMastered, su nueva serie de historias musical que presentará algunos de los eventos determinantes en carreras de artistas legendarios de la música.

La serie de 8 episodios es creada por los hermanos Jeff Zimbalist y Michael Zimbalist (The Two Escobars, Favela Rising), ganadores del premio Emmy el Peabody, junto a Triage Entertainment y All Rise Films. Con esta nueva producción buscarán una nueva mirada a esos eventos que marcaron las carreras de artistas tan grandes como Bob Marley, Johnny Cash, Jam Master Jay, Sam Cooke, y algunos más.

Los episodios saldrán de manera mensual y el primero girará en torno a Bob Marley y se titula “Who Shot the Sheriff?”. En este primer episodio se centrará en el atentado hacía la figura de El Rey del Reggae y su familia, días antes de ofrecer un concierto por la paz en Jamaica en el que muchos creían era meramente un acto político del gobierno. Los atacantes provenían de el Partido Laborista de Jamaica, aunque muchos aseguran que la CIA estuvo involucrado en ello.

A continuación puedes ver el primer teaser promocional: