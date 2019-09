Primer vistazo a la nueva serie de Aaron Paul y Octavia Spencer – Truth Be Told

Aaron Paul no sólo se prepara para el estreno de El Camino: A Breaking Bad Movie , también para Truth Be Told , la nueva serie para Apple TV+ que protagoniza junto a Octavia Spencer y de la cual ya se puede ver un primer vistazo.

Lizzy Caplan, Ron Cephas Jones, Elizabeth Perkins, Mekhi Phifer, Michael Beach, Tracie Thoms y Haneefah Wood forman el resto del reparto de esta intrigante historia que aún no tiene fecha de estreno.

Truth Be Told está basada en la novela de Are You Sleeping? de Kathleen Barber, la cual fue adaptada por Nichelle Tramble Spellman (The Good Wife) quien funge como showrunner. Reese Whiterspoon (Big Little Lies) es parte de este proyecto como productora ejecutiva.