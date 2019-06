Primer vistazo a la nueva serie de Hulu – Little Fires Everywhere

Con el estreno de la segunda temporada de Big Little Lies, Reese Witherspoon vuelve a estar de moda y aprovechando ello, Hulu ha lanzado la primera imagen de Little Fires Everywhere, la nueva serie limitada protagonizada por ella y por Kerry Washington.

Este proyecto se trata de una adaptación de la novela homónima escrita por Celeste Ng, misma que será adaptada por Liz Tigelaar, la showrunner, en 8 episodios. Siguiendo la vida de los Richardson, una familia en apariencia perfecta que tendrá que entrelazar lazos de amistad con la llegada de las Warren, dos mujeres, madre (Washington) e hija, lejos de ser perfectas. Esto complicará el matrimonio de Bill Richardson y su esposa Elena (Witherspoon).