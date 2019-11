Ya tenemos el primer trailer de la producción de M. Night Shyamalan para Apple.

Descrito como un thriller psicológico, Servant sigue a una pareja de Philladelphia que está de luto después de la pérdida de su bebé, Jericho, lo que crea una grieta en su matrimonio. Al niño lo reemplazan con una muñeca y contratan a una niñera para que la vea, pero la niñera resulta ser aún más extraña que la situación que esta situación.

El elenco está conformado por Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Kong: Skull Island), Nell Tiger Free (Game of Thrones) y Rupert Grint (Harry Potter). El escritor y creador es Tony Basgallop (Inside Men).

Servant se estrenará en el servicio de transmisión el Día de Acción de Gracias, jueves.