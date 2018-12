Primer vistazo a la tercera temporada – One Day at a Time

La familia cubana regresa a la pantalla de Netflix en 2019 y la plataforma acaba de lanzar un primer vistazo de la tercera temporada.

La próxima entrega de One Day at a Time contará con las incorporaciones del actor Danny Pino (Law & Order) como Tito, el hermano de Penelope (Justina Machado) y el hijo de Lydia (Rita Moreno) y de Raúl Castillo (Looking) en el papel de Mateo, un padre de la escuela que es amigo de Penelope y que podría convertirse en algo más. Además, la tercera temporada contará con la participación de la cantante cubana Gloria Estefan como estrella invitada.

La tercera temporada de 13 episodios debutará el 8 de febrero por Netflix.

A continuación, te presentamos la primera imagen.