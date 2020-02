Primer vistazo a Majo Minarai wo Sagashite, el regreso de DoReMi

¿Recuerdan el entrañable anime Magical DoReMi (1999)?

Desde hace unos meses Toei Animation ha entusiasmado a sus fans con una película que conmemora el 20 aniversario, llamada Majo Minarai wo Sagashite (Looking for Witch Apprentices), aunque no se había mostrado nada más que algunos sketches y arte promocional del filme: