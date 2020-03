Primer vistazo a MJ, el bio-musical sobre Michael Jackson

The Hollywood Reporter reveló hoy la primera imagen de MJ … de hecho se trata de un sketch que muestra cómo lucirá el escenario principal del Neil Simon Theatre a partir del 13 de agosto de este año, cuando se estrene dicho musical:

¿Recuerdan el bio-musical que prepara Broadway sobre la vida de Michael Jackson? No nos referimos al que se narra “desde la perspectiva del guante blanco”, producido por Johnny Depp , sino a MJ .

¿Les gusta? A nosotros nos recuerda mucho el video musical “The Way you make me Feel“.

El diseñador de escena Derek McLane afirma que la narrativa del musical alternará entre recuerdos y sueños, dando a la audiencia la oportunidad de sorprenderse continuamente.

El medio anunció que habrá un preview de MJ en Broadway el día 6 de julio, seguramente para prensa e invitados únicamente.

¿Visitarán New York solamente para ver este bio musical?