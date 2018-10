¡Primer vistazo a Ruby Rose como Batwoman en el Arrowverse de CW!

The CW ha revelado el día de hoy el espectacular traje que llevará la ex alumna de Orange Is The New Black, Ruby Rose, para interpretar a la superheroína Batwoman en el Arrowverse de este año titulado “Elseworlds”.

Su traje fue diseñado por la ganadora del Óscar, Colleen Atwood, quien además ha trabajado en los vestuarios de Arrow, The Flash, Supergirl y The Tick.

Rose le dará vida así a Kate Kane, aka Batwoman, una mujer judía y abiertamente homosexual, que ha tenido formación militar y posee las mismas habilidades que Batman.

A pesar de que Rose confesó anteriormente que estaba muy emocionada por interpretar a esta superheroína de DC, tuvo que abandonar Twitter y desactivar los comentarios de su Instagram tras la reacción negativa de los fans.

Los episodios del Arrowverse comenzarán a filmarse este 29 de octubre y debutarán el 9, 10 y 11 de diciembre.

