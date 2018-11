Primer vistazo a Rupert Grint y al elenco de la nueva adaptación de Agatha Christie – The ABC Murders

En junio de este año te presentamos la primera imagen de John Malkovich como el mítico detective belga Hércules Poirot en la miniserie inglesa The ABC Murdes, basada en la novela de Agatha Christie. Ahora, finalmente hemos obtenido un primer vistazo del resto del elenco, con Rupert Grint (Harry Potter) como el Inspector Crime.

Ambientada en la década de 1930, la serie de 3 episodios narra la persecución de un asesino serial, conocido como ABC, que deja en cada atentado una guía de ferrocarriles como única pista.

El elenco incluye además a Andrew Buchan (Broadchurch), Eamon Farren (Twin Peaks), Tara Fitzgerald (Game of Thrones), Bronwyn James (Harlots) y Freya Mavor (The Sense of an Ending).

El drama de la BBC está escrito por Sarah Phelps, quien llevó a la pantalla las series The Witness For the Prosecution y And Then There Were None, también basadas en relatos de Christie. Alex Gabassi (The Frankenstein Chronicles) se desempeñará como director.

La plataforma de Amazon será la encargada de la distribución internacional.

The ABC Murders aún no cuenta con fecha de estreno.