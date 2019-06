Primer vistazo a Scooby-Doo and Guess Who? – Scooby Doo

Por eso, no es de extrañar y hasta gusto da la nueva Scooby-Doo and Guess Who , de la cual les compartimos el teaser trailer:

La nueva serie animada se estrenará en el servicio streaming de Boomerang (sólo para los Estados Unidos) el próximo 27 de junio, y como pudieron ver tendrá celebridades ficticias y reales como invitados en cada episodio.

Desde Wonder Woman, Sia, Ricky Gervais, Whoopi Goldberg y hasta Sherlock Holmes, Scooby-Doo and Guess Who? buscará sorprender a sus televidentes cada semana. Ya queremos ver a Batman con la voz de Kevin Conroy… ¡no importa que sea aliado habitual de los chicos de Mystery Inc.!

La primera temporada de esta nueva serie de Scooby constará de 13 episodios, pero Warner Bros. Entertainment planea darle continuidad. La serie se estrenará en Cartoon Network EU en julio, por lo que hay posibilidades de que la veamos en América Latina antes de concluir el año.