Primer vistazo a un nuevo y poderoso personaje para la segunda temporada – The Boys

La serie de Amazon nos ofrece el primer vistazo a Stormfront, la nueva heroína que se sumara al mundo de The Seven.

El personaje será interpretado por Aya Cash, quien la describe de la siguiente manera en una entrevista con EW: “Está aquí para intentar que Vought vuelva a la idea original de crear superhéroes. Es una mujer muy poderosa. Homelander está acostumbrado a que todo el mundo le tenga miedo, pero ella lo iguala. Eso no quiere decir que no entienda su poder, pero también está dispuesta a desafiarlo. Creo que la dinámica entre los dos es aterradora y cambiará al líder de The Seven”.

Antony Starr, quien hace el papel de Homelander, se refirió a ella como “una granada que se lanza al mundo de The Seven. Ella realmente me causa muchos problemas”.

El dato curioso aquí es que, en los cómics, Stormfront es un personaje masculino. No obstante, su papel aquí será el mismo: quiere desestabilizar a The Seven.