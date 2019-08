Primer vistazo a Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll (Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidō Shuki Ningyō) es una historia paralela a los eventos del anime que hemos visto en Netflix.

El trailer muestra un fragmento de la canción principal de esta película, titulado “Amy” e interpretada por Minori Chihara.

La sinopsis de Violet Evergarden Gaiden trata sobre Isabella, una noble que vive “recluida” por las estrictas reglas de su padre, hasta que recupera la esperanza con cierta maestra de modales… una peculiar chica llamada Violet.

La premiere de Violet Evergarden Gaiden ocurrió el 3 de agosto en la AnimagiC de Alemania, y las primeras críticas la califican como obra maestra.

¡Ojalá llegue a cines en México y América Latina!