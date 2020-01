Primer vistazo al Capitán América de Wyatt Russell – The Falcon and The Winter Soldier

Page Six ha revelado nuevas imágenes del set de grabación de The Falcon and The Winter Soldier que muestran al actor Wyatt Russell como la nueva encarnación del Capitán América.

En la primera imagen Russell luce un uniforme militar y en la segunda, porta un traje rediseñado de este superhéroe mientras manipula lo que parece ser el escudo original de Steve Rogers (Chris Evans).

Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Steve le entrega su escudo a Sam (Anthony Mackie), pasándole a él su manto. Sin embargo, de acuerdo con la trama filtrada, en la serie de Disney+, el gobierno de los Estados Unidos no quiere que Sam sea el nuevo Capitán América.

Previamente se confirmó que Russell interpreta en la serie a John Walker, personaje que apareció por primera vez en los cómics de Marvel de 1986 como el villano Super Patriot. Más tarde, por orden del gobierno, reemplaza al Capitán América y, tiempo después, toma el nombre de U.S. Agent.

The Falcon and The Winter Soldier debutará por Disney+ en otoño de 2020.