La cadena británica Channel 4 y la plataforma de Netflix se encuentran desarrollando un nuevo drama de época titulado Traitors y ya tenemos las primeras imágenes oficiales.

Conocido anteriormente como Jerusalén, la serie de seis partes está protagonizada por Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), Matt Lauria (Friday Night Light), Keeley Hawes (Bodyguard) y Emma Appleton (The End of the F *** ing World).

Traitors encuentra ambientada luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña luchaba por definirse en un nuevo orden mundial.

Appleton interpretará a Feef Symonds, una audaz y ambiciosa mujer de 20 años que se une al Servicio Civil en 1945, justo cuando el Partido Laborista de Attlee se lleva la victoria, mientras que Lauria se pondrá en la piel de Peter, su amante norteamericano. Feef acepta espiar a su propio gobierno para los estadounidenses, quienes están decididos a asegurarse de que las ambiciones socialistas de Inglaterra no vayan en manos soviéticas. Luchando por encontrar lo que ella representa, y de lo que es capaz, Feef debe aprender a pensar por sí misma y a jugar según sus propias reglas en un momento en que el conocimiento se convierte en poder y nada ni nadie es lo que parecen.

Hawes interpretará a la estricta jefa de Feef en el Servicio Civil, Treadaway a un nuevo diputado laborista y Stuhlbarg al estadounidense fanático, Rowe.

Traitors es una creación de Bash Doran (Masters of Sex) y debutará a principios del 2019.

A continuación, te presentamos las primeras 3 imágenes.