Primer vistazo al revival de la serie noventera – Are You Afraid of the Dark?

Los años ’90s están de regreso, al menos todo lo que se refiere a nuestros peores miedos como Are You Afraid of the Dark?, la serie de Nickelodeon que nos mostraba diferentes leyendas alrededor de una fogata.

El primer vistazo al revival fue lanzado esta semana donde vemos a los protagonistas del show: Sam Ashe Arnold, Miya Cech, Tamara Smart, Jeremy Taylor, Lyliana Wray y Rafael Casal quienes serán los encargados de formar la famosa Sociedad de Medianoche.