Primer vistazo al segundo spinoff del universo de esta serie – The Walking Dead

El universo de The Walking Dead está más vivo que nunca y prueba de ello no sólo es la espera por la décima temporada de la serie insignia, o la renovación de Fear the Walking Dead, o de las películas de Rick Grimes, es por la extensión de esta historia a un segundo spinoff donde veremos nuevas y jóvenes caras.

La serie aún sin nombre presentó en un pequeño clip a Alexa Mansour, Nicolas Cantu y Hal Cumpston como protagonistas de esta nueva historia que girará en torno a un grupo de jóvenes que dejarán atrás sus comodidades y la seguridad del lugar donde viven para conocer el verdadero peligro del Apocalipsis, mundo en el que han crecido.