El clásico cruce de los superhéroes de The CW se llevará a cabo las noches del 9, 10 y 11 de diciembre y ya tenemos una primera imagen del Superman de Tyler Hoechilin vistiendo su icónico traje negro de la novela gráfica.

En el cómic, precisamente en el arco de Death of Superman, el traje negro con el emblema plateado del Hombre de Acero aparece luego de que éste muere en su batalla contra Doomsday y renace sin sus poderes. Gracias a este traje, Superman logra captar la luz solar y revitalizar sus células kryptonianas.

Hasta el momento, no se conocen muchos detalles acerca de la trama del crossover de este año. Pero dado el título “Elseworlds“ y la inclusión del villano The Monitor, podemos deducir que tal vez el traje negro no se deba al trágico evento de Death of Superman sino a una versión oscura del superhéroe dentro del multiverso.

El cruce anual presentará también a Batwoman, interpretada por la actriz Ruby Rose, y Lois Lane (Elizabeth Tulloch ). Además, veremos finalmente a la ciudad de Gotham tras haber sido referenciada en Supergirl y Legends of Tomorrow.