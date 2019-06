Primer vistazo al videojuego A Hero Nobody Knows – One-Punch Man

¿Recuerdan el videojuego para móviles de One Punch Man, anunciado hace unos días?¡Bandai Namco nos sorprende hoy con OTRO juego, esta vez para consolas PlayStation 4, Xbox One y PC!

One Punch Man: A Hero Nobody Knows no tiene fecha de estreno aún, pero Bandai Namco estrenó este emocionante teaser: