Primer vistazo al villano Rag Doll – The Flash

El superhéore escarlata y su equipo tendrán un importante desafió en el próximo episodio de la quinta temporada titulado “All Doll’d Up“. Finalmente, el clásico villano de la novela gráfica, Rag Doll, hará su aparición y The CW ya ha lanzado las primeras imágenes.

Interpretado por el contorsionista Troy James, este desequilibrado personaje cuyo nombre real es Peter Merkel es descrito como “un criminal increíblemente dañado en lo emocional que tiene el poder de deformarse y encajar todo su cuerpo en pequeños espacios”.

Mientras disfruta de todo el mal causado, Rag Doll desafiará al Team Flash de manera impactante a medida que se revela su plan enfermizo.

Esta es la sinopsis oficial del episodio 5×05.

Nora (Jessica Parker Kennedy) deja escapar algo sobre el futuro que arrasa a Iris (Candice Patton). En un intento por distraer a su esposa, Barry (Grant Gustin) le pide a Iris que se una al equipo para detener a un nuevo meta, Rag Doll (estrella invitada Troy James). Mientras tanto, Caitlin (Danielle Panabaker) aprende algo sobre su padre.

The Flash se transmite todos los martes por The CW.

¡Echa un vistazo a las fotos!