Primer vistazo de la décima temporada – Will & Grace

Tras el rotundo éxito que fue el revival de Will & Grace, la comedia regresa con una segunda temporada, o mejor dicho la décima de su historia para contarnos más locas aventuras sobre estos 4 amigos neoyorquinos ya entrados en años que siguen lidiando con los problemas del amor, la política, el sexo y la familia de una manera muy particular.

Y si se trata de amor, sabemos que no ha sido un tema fácil para ninguno de ellos, pero la suerte podría cambiar para alguien. ¿Será Will, Grace, Jack o Karen? No lo sabemos, pero el promocional de la nueva entrega promete que alguno de los 4 llegará al altar y no será un soltero más.

¿Quién llegará primero por el ramo? A partir del próximo 4 de octubre podremos descubrir la respuesta con el estreno de la nueva entrega de Will & Grace la cual tendrá estrellas invitadas como Minnie Driver, David Schwimmer, Alec Baldwin, Chelsea Handler, Jon Cryer, Mary McCormack y Matt Bomer.

¡Disfruta el avance!