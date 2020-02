Primer vistazo de la esperada secuela

Tras el éxito, y polémica, de After: Aquí empieza todo , la película basada en la saga literaria de Anna Renee Todd ; Diamond Films ha presentado el primer vistazo de la secuela After We Collided – After: En mil pedazos , su título en español– la cual estrenará pronto.

Dylan Sprouse (The Suite Life on Deck), Candice King (The Vampire Diaries) y Charlie Weber (How to Get Away with Murder) son algunas de las nuevas caras que se suman al elenco junto a Selma Blair, Shane Paul McGhie y Samuel Larsen, quienes fueron dirigidos por Roger Kumble (Cruel Intentions, Suits).

After We Collided aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a salas de cine en algún punto de este año.