Primer vistazo de la segunda temporada – Sorry for Your Loss

La serie que estrena el próximo martes 1 de octubre, nos deja ver como Leigh ( Olsen ) continúa su travesía por intentar continuar con su vida después de la pérdida de su marido. Ella busca encontrarle un sentido a la vida, mientras lidia con su intenso dolor. Pero tal vez esa solución que tanto anhela no es tal como la piensa y pronto descubrirá que no hay manera perfecta de llorar, y que la vida continúa sin importar qué.

Esta semana, Facebook Watch nos sorprendió con el trailer de la segunda temporada de Sorry For Your Loss , serie protagonizada por Elizabeth Olsen , quien es mejor conocida por dar vida a Scarlett Witch/Wanda Maximoff en el MCU.

El resto del elenco que acompañará a Olsen en la segunda temporada son Kelly Marie Tran como Jules, la hermana de Leigh; Jovan Adepo como Danny, su cuñado; Mamoudou Athie como Matt, su difunto esposo; y Janet McTeer como Amy, la madre de Leigh y Jules.

Sorry For Your Loss es una serie creada y escrita por Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything) que después de su primera temporada recibió una nominación a los Critics’ Choice Television Awards para Elizabeth Olsen como Mejor Actriz.