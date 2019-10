Primer vistazo de Natalie Dormer en la secuela ‘City Of Angels’ – Penny Dreadful

Con un elenco espectacular y una historia sobrenatural, Penny Dreadful: City Of Angels comenzó sus grabaciones el mes pasado. Y hoy ha salido a la superficie una foto del set que nos revela uno de los looks de Natalie Dormer (Game Of Thrones) en la serie.

Dormer interpretará a Magda, un demonio que puede tomar la apariencia de cualquier persona que elija y manifestarse de varias formas.

La foto del set nos muestra a Magda imitando a una mujer de aspecto mayor, con un atuendo café y cabello gris. ¡Muy alejada de su aspecto en Game Of Thrones como Margaery!

Creada por John Logan, Penny Dreadful: City Of Angels es descrita como una descendiente espiritual de la serie original y se ambienta en Los Ángeles de 1938. La trama se centrará en Tiago Vega (Daniel Zovatto), un detective que investiga un asesinato que ha conmocionado a la ciudad.

La serie además explorará el folklore mexicano-estadounidense y la tensión social de la época mientras presenta a personajes que adoran a la Santa Muerte y al Diablo.

¡Checa abajo la imagen!