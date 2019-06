Primer vistazo y fecha de estreno de la nueva comedia de Kirsten Dunst – On Becoming God in Central Florida

A un año de haberse anunciado que YouTube había dado luz verde a On Becoming God in Central Florida, la serie de comedia protagonizada por Kirsten Dunst, la plataforma de video de Google ha abandonado el proyecto, mismo que ya ha sido adquirido por Showtime.

Este proyecto estrena el 25 de agosto y ya tiene un primer avance de esta historia ubicada en Orlando, Florida en la década de los ’90s gira en torno a una empleada de un parque acuático de nombre Krystal Stubbs (Dunst) quien se suma a las filas de Founders American Merchandise, un negocio piramidal para alcanzar el sueño americano que la llevará a la ruina a ella y a su familia.