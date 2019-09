Primer vistazo y fecha de estreno de la nueva docuserie de Steven Spielberg – Why We Hate

Algunas vez te has preguntado: “¿Por qué odiamos?”. Los directores Geeta Gandbhir y Sam Pollard (ganadores de un Emmy® por “When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts”) sí lo han hecho y nos presentan una docuserie llamada Why We Hate, en español ¿Por qué odiamos?.

Esta producción de Discovery, explora el sentimiento de odio, considerada una de las más primitivas y destructivas de la humanidad. Además de presentar una manera de trabajar con tu propia mente para evitar sentirlo y propagarlo a los demás.

La serie es producida por Steven Spielberg yAlex Gibney.