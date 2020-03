Primer vistazo y fecha de estreno de la nueva serie de Josh Hartnett – Paradise Lost

El resto del elenco está formado por Barbara Hershey (Once Upon a Time), Nick Nolte (Gracepoint, Graves), Gail Bean (Snowfall), Danielle Deadwyler (The Gifted) y Shane McRae (Sneaky Pete), quienes trabajaron bajo las órdenes de John Lee Hancock (The Blind Side), encargado de dirigir el episodio piloto.

La serie es una creación de Rodes Fishburne, quien funge también como productor ejecutivo de esta historia que afirma que cualquiera puede volver a casa, pero nadie puedo no afrontar su pasado. Además adelantó que tanto la esposa como la hermana de Yates comparten algunas características, pese a las diferencias que tiene cada una, lo que vuelve más intrigante la historia.

Los 10 episodios que conforman Paradiste Lost estarán disponibles desde el día de su estreno en la plataforma de Spectrum Originals.