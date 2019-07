Primera imagen de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como Miembros de la Iglesia Católica

Previo a su estreno el Festival Internacional de Cine de Toronto, Netflix ha revelado la primera imagen deAnthony Hopkins y Jonathan Pryce en The Two Popes, la nueva película del director brasileño Fernando Meirelles (Cidade de Deus, The Constant Gardener).

Hopkins será el encargado de dar vida al papa Benedicto XVI, mientras que Pryce dará vida al cardenal Bergoglio, quien más adelante se convertiría en el Papa Francisco. La historia explorará la relación entre los dos personajes y un secreto de la Iglesia católica. Ellos unirán fuerzas para enfrentar el pasado y enfocarse en un objetivo común: construir el futuro de miles de millones de fieles en todo el mundo.

El guión es de Anthony McCarten, el guionista tres veces nominado al Óscar por The Theory of Everything y Darkest Hour. La película estrenará en algún punto de este año.