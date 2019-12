Erivo estará acompañada de Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson), David Cross (Arrested Development), Malcolm Barrett (Timeless), Patrice Covington (Broadway’s The Color Purple), Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals), Rebecca Naomi Jones (The Big Sick) y Sanai Victoria (black-ish). Mientras que Anthony Hemingway (The Wire, Shameless) será el encargado de dirigir.

Genius: Aretha estrenará en MAYO del próximo año.