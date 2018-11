Primera imagen de Patrick Dempsey en la serie de italiana Devils

La historia está basada en la crisis financiera de 2008 y cuenta como Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) ingresa a trabajar en las oficinas de un banco estadounidense con sede en Londres con ayuda de Dominic Morgan, CEO del mismo. Tras desatarse una guerra financiera intercontinental que afecta Europa, Ruggero tendrá que decidir entre aliarse con su mentor o luchar en contra de él.

La serie de diez partes basada en la novela “I Diavoli” escrita por Guido Maria Brera comenzó su producción en septiembre y se extenderá por seis meses a través de Italia y Londres, principalmente. Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who) es el encargado de dirigir al elenco formado por los dos ya mencionados, Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Roots), Paul Chowdhry (Live at the Apollo), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) y Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).

Se espera su estreno para 2019.