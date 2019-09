Primera imagen del revival – Mad About You

Los ’90s están de regreso, o al menos una parte de ellos con el revival de Mad About You del cual ya se puede ver una primera imagen de Paul Reiser y Helen Hunt , protagonistas de la serie que se estrenó en 1992.

Este proyecto tendrá de vuelta a John Pankow y Richard Kind retomando sus papeles dentro de la historia como Ira y Mark, respectivamente. Pero la serie no solo tendrá elementos originales, también algunos cambios que adelantó su showrunner Peter Tolan (Rescue Me, The Job).