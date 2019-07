Como se puede ver, Bang luce como un seductor Conde Drácula que buscará saciar sus más profundos deseos sin importar hasta dónde tenga que viajar para lograrlo. Es así que la historia se centrará en el viaje del personaje desde Transilvania, en 1897, hasta el Londres victoriano donde buscará saciar su sed de sangre.

Además del elenco ya previamente anunciado que incluye a John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark y Nathan Stewart-Jarrett, BBC y Netflix anunciaron nuevos actores que se suman al reparto: Lyndsey Marshal (The League of Gentlemen), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (An Education), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe), Sofia Oxenham (Poldark), John McCrea (God’s Own Country), Phil Dunster (Humans) y Millicent Wong.