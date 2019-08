Primeras imágenes de la cuarta temporada – This Is Us

El tiempo se de volver a llorar cada vez está más cerca. El estreno de la cuarta temporada de This Is Us llegará el próximo mes y a través de la revista EW conocemos las primeras imágenes de los primeros dos episodios de la temporada, además de pequeños detalles de la historia. El episodio debut llevará el título de “Strangers” y parte de él nos llevará a un viaje al pasado donde veremos a Jack (Milo Ventimiglia) conociendo a los padres de Rebecca (Mandy Moore), quienes tendrán que lidiar con la pareja de su nueva hija, mientras que él se convertirá en el tipo que ya conocemos que se guarda todo para sí mismo. Pero, ¿por qué lo hará?

Por supuesto que el episodio de estreno volverá a darse en el cumpleaños de los Big Three, como la ha hecho en las tres temporadas anteriores, pero esta vez no será la trama principal por lo que dará paso a algo más grande. Kate (Chrissy Metz) y Toby (Chris Sullivan) comienzan una nueva vida junto al pequeño Jack ya en casa; mientras que Randall (Sterling K. Brown), Beth (Susan Kelechi Watson) y la familia reinician su vida en Filadelfia.

Por supuesto que Kevin (Justin Hartley) estará presente, retomando su carrera actoral en nuevo proyecto, aunque de él veremos más en el segundo episodio titulado The Pool: Part Two. Recordemos que el cuarto episodio de la primera temporada se llama simplemente The Pool, por lo cual podría existir una conexión a esa historia.

La cuarta temporada de This Is Us se estrena el sábado 28 de septiembre a través de FOX Premium Latinoamérica.