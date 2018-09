¡Primeras imágenes de la nueva temporada! – Grey’s Anatomy

El próximo jueves 27 de septiembre regresan las noches de TGIT en ABC donde la cadena presentará el estreno de la nueva temporada de Grey’s Anatomy, la cual ha llegado a su temporada 15, misma que presenta las primeras imágenes del debut.

El regreso al Grey Sloan Memorial nos dará un doble episodio comenzando con el season premiere de la temporada llamado With a Wonder and a Wild Desire donde veremos de vuelta a Teddy (Kim Raver), quien se encuentra con Meredith (Ellen Pompeo) y Tom (Greg Germann) y les revela que está embarazada.

Además este primer episodio nos llevará a ver la competencia que tendrán los doctores por un nuevo puesto dentro del hospital. Por su parte Meredith busca enfocarse en su trabajo; Maggie tendrá que guardar un gran secreto; Amelia y Owen tendrán que redescubrir su relación com pareja; y la luna de miel de Jo y Alex no sale como lo planeado.