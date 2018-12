Primeras imágenes de la serie de Netflix protagonizada por Gillian Anderson – Sex Education

Netflix está más que listo para comenzar un nuevo año con su próximo coming of age inglés protagonizado nada menos que por Gillian Anderson, nuestra siempre Agente Scully de X-Files.

Sex Education sigue los pasos de Otis Thompson (Asa Butterfield), una virgen de la escuela socialmente torpe que vive con su madre,interpretada por Anderson, una terapeuta sexual. Otis se une a Maeve (Emma Mackey), la “chica mala del látigo inteligente”, con el fin de establecer una clínica que se ocupe de los problemas extraños y maravillosos de sus compañeros.

El reparto incluye a Ncuti Gatwa (Stonemouth), Connor Swindells (Harlots), Kedar Williams-Stirling (Will) y James Purefoy (The following).

La serie es una creación de Laurie Nunn y cuenta con Ben Taylor como director y productor ejecutivo.

