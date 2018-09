Primeras imágenes del elenco como los superhéroes de DC Universe – Doom Patrol

¡Atención, fans del fabuloso universo superheroico de DC! Este fin de semana hemos accedido a las primeras imágenes del set de Doom Patrol en Atlanta, donde se observa al reparto personificado como el nuevo team.

Diane Guerrero (Orange is the New Black) interpreta el papel de Crazy Jane, April Bowlby (Drop Dead Diva) a Elasti-Woman, Brendan Fraser (Trust) da vida Robotman y Dwain Murphy (The Strain) a Negative Man.

DC Universe describe a Doom Patrol como una reinvención de uno de los grupos marginales más extraños de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Woman y Crazy Jane. Liderados por el misterioso Caulder, son llamados a la acción por el último héroe para la era digital, Cyborg. Los nuevos héroes se encuentran en una misión que los llevará a los rincones más extraños e inesperados del universo DC.

La serie se estrenará en 2019, luego del debut de Titans, por la plataforma de DC Universe.

A continuación, puedes echar un vistazo a las fotos del rodaje.