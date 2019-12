Primeras imágenes del midseason premiere de la cuarta temporada – This Is Us

Como ya lo sabemos desde hace tiempo, el midseason premiere de This Is Us estrena el próximo 14 de enero y a través de EW, la producción ha presentado dos nuevas imágenes protagonizadas por Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore).

Aunque los fans están llenos de preguntas después del midseason finale que nos dejó a todos pensando en la terrible situación a la que se enfrentará Rebecca ahora que su enfermedad ha avanzado, y en como afectará esto a su familia, principalmente a sus hijos. El episodio titulado “Lights and Shadows” abordará una situación del pasado.