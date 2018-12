La serie de seis episodios cuenta la historia de Yossarian ( Christopher Abbott a quien vemos en las imágenes), un bombardero de la Fuerza Aérea de los EE.UU., que se encuentra en Italia en medio de la Segunda Guerra Mundial y que intentará regresar a casa después de buscar probar que no es apto para su obligación como piloto, pero paradójicamente el no ser mentalmente capaz es tomado como un ser totalmente capaz de hacerlo de acuerdo a la ley conocida como Catch-22.

Además George Clooney fungirá como productor ejecutivo y director de 2 episodios de la serie. El resto del elenco se conforma por Hugh Laurie, Giancarlo Giannini, Daniel David Stewart (The Band’s Visit), Austin Stowell (Whiplash), Rafi Gavron (A Star is Born), Graham Patrick Martin (Major Crimes), Jon Rudnitsky (Saturday Night Live), Lewis Pullman (Bad Times at The El Royale) y Pico Alexander (A Most Violent Year).

Se espera el estreno de Catch-22 en la primavera boreal.