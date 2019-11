Falta menos de un mes para el estreno de Crisis on Infinite Earths, el gran evento del Arrowverse de este año, que unirá de nuevo a los superhéroes de The CW en un crossover que promete ser épico en la historia de la televisión y en particular de DC.

A través de EW, hemos recibido las primeras imágenes oficiales donde vemos a Arrow, The Flash, Supergirl, los Legends of Tomorrow, Superman y la nueva adición Batwoman, juntos a sus respectivos personajes secundarios, protagonizando este especial de 5 episodios que comenzarán a transmitirse la noche del domingo 8 de diciembre y las dos noches posteriores para completar la primera parte.