Primeras imágenes y fecha de estreno de la nueva serie de RuPaul – AJ and the Queen

La historia gira en torno a Ruby Red ( RuPaul ), una drag queen imponente pero poco afortunada que recorre las discos de Estados Unidos en una van de los noventa destartalada para recuperar los ahorros que le robaron. Su compañera de ruta en esta aventura es AJ (Izzy G), una niña de once años sin pelos en la lengua que acaba de quedar huérfana.

Con el éxito de la franquicia RuPaul’s Drag Race , su protagonista RuPaul se dirige a una nueva aventura a través de Netflix con la serie AJ and the Queen , la cual estrena el próximo 10 de enero y de la cual ya tenemos un primer vistazo.

AJ and the Queen es una serie creada por RuPaul junto a Michael Patrick King (The Comeback) y está compuesta por 10 episodios que pretenden explorar de forma descarada y divertida temas como el amor, la familia, la amistad y la pérdida.

Mira a continuación las dos imágenes reveladas por Netflix: