Primeras imágenes y fecha de estreno de la nueva serie de Sacha Baron Cohen – The Spy

Netflix lanzó hoy las primeras imágenes de The Spy, su nueva serie de espionaje protagonizada por Sacha Baron Cohen (Who Is America?) y reveló que debutará el 6 de septiembre.

Escrita y dirigida por Gideon Raff, quien es el creador del drama israelí Prisoners of War en el que se basó la serie Homeland de Showtime, The Spy se inspira en la historia del legendario espía israelí, Eli Cohen (Baron Cohen), quien se infiltra con éxito en Siria a principios de la década de 1960 y gracias a sus acciones cambia el panorama del Medio Oriente.

La serie de 6 episodios además está protagonizada por Emmerich (The Americans), Hadar Ratzon Rotem (Homeland) y Waleed Zuaiter (Colony).

