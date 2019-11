Primeras imágenes y fecha de estreno de la serie animada – Fast & Furious: Spy Racers

El resto del elenco está formado por:

Camille Ramsey (American Vandal) como Layla Gray , una notable corredora underground que trabaja para SH1FT3R.

(American Vandal) como , una notable corredora underground que trabaja para SH1FT3R. Luke Youngblood (Harry Potter) como Frostee Benson , un genio tecnológico de 13 años.

(Harry Potter) como , un genio tecnológico de 13 años. Charlet Chung (Overwatch) como Echo , una artista con mucho talento y espía natural.

(Overwatch) como , una artista con mucho talento y espía natural. Jorge Díaz (Jane the Virgin) como Cisco Renaldo , ambos el músculo y el amor de la tripulación.

(Jane the Virgin) como , ambos el músculo y el amor de la tripulación. Similce Diesel como Sissy , la hermana menor de Frostee.

como , la hermana menor de Frostee. Renée Elise Goldsberry (Hamilton) como Ms. Nowhere , la agente secreta de enlace del equipo.

(Hamilton) como , la agente secreta de enlace del equipo. Manish Dayal (The Resident) como Shashi Dhar , el líder de la organización criminal SH1FT3R.

(The Resident) como , el líder de la organización criminal SH1FT3R. Jimmy Tatro (Vandal estadounidense) como Mitch.

Además de las voces adicionales de Carlos Alazraqui (The Fairly OddParents), Eric Bauza (The Adventures of Puss in Boots), Gray Griffin (DC Super Hero Girls), Kevin Michael Richardson (Trolls: The Beat Goes On!), Fred Tatasciore (Trollhunters: Tales of Arcadia) y Tru Valentino (Archibald’s Next Big Thing) también como estrella invitada.

La serie es una co-producción de Universal Pictures y DreamWorks Animation para Netflix que cuenta con los productores ejecutivos: Vin Diesel, Neal H. Moritz, Chris Morgan, Tim Hedrick y Bret Haaland.

A continuación mira todas las imágenes de Rápidos y furiosos: Espías al volante: