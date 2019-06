Primeros detalles sobre el elenco de la segunda temporada – The Purge

Antes de que la primera temporada llegara a su fin, USA Netowrk había ordenado una secuela y ahora tenemos las primeras noticias de casting de la temporada 2.

Derek Luke (13 Reasons Why), Max Martini (Pacific Rim), Paola Núñez (The Son) y Joel Allen (Never Goin ‘Back) se han establecido como actores regulares para la nueva entrega.

Luke interpretará a Marcus Moore, un profesional exitoso con una esposa amorosa y una hermosa casa cuya vida aparentemente perfecta se rompe cuando un asesino irrumpe en su hogar la noche de Purga.