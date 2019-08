Priyanka Chopra protagonizará la nueva película de superhéroes de Netflix

Poco más se sabe sobre el proyecto, pero es justo decir que esta será una cinta más parecida a Alita: Battle Angel y Spy Kids, en lugar de la oscura Sin City de Rodriguez.

Esta no es la única producción de la que participará Chopra Jonas, ya que protagonizará y coproducirá The Sky Is Pink, que se estrenará en Toronto el próximo mes. También producirá y protagonizará una comedia de bodas sin título ambientada en India, coproducida por Mindy Kaling y Dan Goor para Universal.