El próximo domingo a través de la señal de The CW dará comienzo Crisis on Infinite Earths, el crossover más grande del universo televisivo de DC Comics. Desde su anuncio, el público en general no ha parado de comparar, para bien o para mal, este evento con Avengers: Infinity War y Endgame.

En respuesta a ello, Marc Guggenheim, productor ejecutivo de Arrow y escritor colaborador del crossover, declaró para EW que el público podrá notar un punto de comparación entre las dos producciones.