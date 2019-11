Productor insinúa una posible serie animada – The Witcher

Después de los libros, videojuegos y serie televisiva de The Witcher, solo nos hace falta una serie animada. Pero todo apunta a que esto podría cambiar, según ha insinuado el productor ejecutivo Tomek Bagiński.

IGN Poland (vía ComicBook) le preguntó recientemente a Bagiński si le gustaría ver una serie animada de las aventuras de Geralt of Rivia, pero en vez de responder con un sencillo sí o no, generó una respuesta muy diferente.

“No quiero revelar demasiado, pero quién sabe si no veamos a The Witcher en este estilo. Sin embargo, estas son cosas de las que preferiría no hablar demasiado por ahora”, explicó el productor.

¿Será que se acerca una nueva producción basada en las historias del polaco Andrzej Sapkowski?

Por el momento la serie de Netflix tiene programado su estreno para el 20 de diciembre.