Protagonista femenina de Zombieland podría estelarizar la serie de Netflix – Resident Evil

¿Listos para más rumores sobre la esperada serie basada en los videojuegos Resident Evil?

Además de la supuesta sinopsis recién filtrada, We Got This Covered afirma que la ya no tan pequeña Abigail Breslin de Zombieland podría tener el coestelar de Jill Valentine en la serie exclusiva para Netflix.

La fuente afirma que la producción de la serie está considerando a Breslin teniendo en cuenta el brillo que tomará el personaje de Valentine con el remake del videojuego Resident Evil 3 que llegará a consolas el 3 de abril de este año. Indican que sus fuentes son las mismas que afirmaron que Bill Murray estaría en Ghostbusters: Afterlife, por lo que hay razones para confiar en que esto se concrete pronto.

También se rumora que Brenton Thwaites (Titans) podría encarnar a Chris Redfield, mientras que Samara Weaving (The Babysitter) podría interpretar a Claire Redfield. Interesante que piensen en actores en sus años 20, mientras que los personajes de los videojuegos oscilan o superan los 30 y tantos años de edad. ¿Se estará pensando en varias temporadas de la saga de Capcom?

Y aunque ya hay fans que repudian la idea de que Abigail Breslin interprete a Jill, la verdad es que el personaje ha tenido serias diferencias de apariencia, como pueden apreciar en este video: