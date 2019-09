1 . La calma previa a la tormenta

2 . Los botes empiezan a mecerse

Joe urde un plan de crecimiento, comprar un acre para instalar un campus de entrenamiento de última generación, lo que Lance rechaza por temor (no porque eso no tiene nada que ver con una cadena de televisión). Cuando por fin convence a Klians, los propietarios presionan para que la venta sea por los dos terrenos en conjunto, se viene la tormenta.

A Spencer lo quieren sacar de su descanso, lo llama el dueño de los Dallas Cowboys, para informarle que los Kansas City Chiefs están a la venta, luego de las negociaciones contractuales, problemas de disciplina y la caída sonora ante los Pats en overtime en el playoff de la final divisional de la última temporada. El conglomerado de propietarios quiere que sea él quien los adquiera, Strasmore se niega por temor (no porque es un negocio de miles de millones de dólares, que él no tiene).

Jerret sabe que su temporada en los Rams fue buena, más allá de la pobre actividad en el Superbowl (no convirtieron ni un touchdown), todo indica una excelente continuidad del contrato. En ese momento le sale positivo un control antidóping (cosa que sabíamos podía ocurrir, lo vimos inyectarse), ahí Chuck quiere matarlo.