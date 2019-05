Puntos importantes que debes recordar antes de comenzar con la sexta temporada – The 100

El martes por la noche se estrenó la sexta temporada de The 100 por The CW. Para ti que aún no la has visto, en It’s Spoiler Time te traemos los puntos más importes para estar al corriente en esta nueva temporada.

Recordemos que cuando anunciaron la quinta temporada de The 100 lo hicieron como season finale, pero la cadena decidió renovarla para una sexta temporada, y a días de que esta estrenará se renovó para una séptima temporada. ¿Será The 100 el as bajo la manga The CW?

CONTENIDO CON SPOILER. LEER BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD.