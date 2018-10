¿Qué clase de X-Men es esta? – The Umbrella Academy

El 12 de Julio de 2017, Netflix anunció que se realizaría una versión del comic Umbrella Academy, el mismo que narra la historia de Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin, personajes que forman una familia disfuncional que trabaja para resolver el misterio que rodea la muerte de su padre.

Un año más tarde, Netflix anunció en la NYCC que la fecha de estreno para la serie será el 15 de Febrero del 2019. En esta nota te dejamos comentarios y análisis de uno y cada uno de los personajes del cómic para calentar motores antes de su (LEJANO) estreno.

1 . The Monocle (Sir Reginald Hargreeves)

The Monocle será interpretado es un alien disfrazado de un empresario millonario y un científico mundialmente famoso. Adoptó a los integrantes de la Academia cuando nacieron. Fue muy frío criando a sus hijos hasta el punto de no dejar que lo llamasen padre. Cuando habla acerca de sus hijos, se refiere a ellos por un número que él les asignó según su grado de utilidad.

#00.01 Spaceboy (Luther Hargreeves)

Tom Hopper (Merlin, Doctor Who, Game of Thrones) será el líder del equipo. Su apodo es Spaceboy debido a que fue la personaje más joven en convertirse en astronauta. Se vio involucrado en un accidente en una desastrosa misión a Marte por lo que su cabeza fue transplantada al cuerpo de un simio de ese planeta y ha desarrollado su habilidades físicas.

#00.02 The Kraken (Diego Hargreeves)

David Castañeda (Jane The Virgin) encarnará a Diego Hargreeves, el integrante rebelde y temerario del equipo. Tiene la habilidad de mantener la respiración por tiempo indefinido y ha demostrado ser muy bueno con el lanzamiento de cuchillos. Se podría decir que es un superhéroe al estilo de Batman; va en las patrullas y se le puede ver deteniendo vendedores de droga.

#00.03 The Rumor (Allison Hargreeves)

Emmy Raver-Lampman (A Million Little Things, Odd Out Mom) interpretará a Allison Hargreeves, una ex estrella de cine mundialmente famosa que posee el poder de la sugestión: todo lo que ella dice en voz alta se hace. Su vida parece perfecta desde el exterior, pero su habilidad ha socavado toda relación que haya tenido alguna vez.

#00.04 The Séance (Klaus Hargreeves)

Robert Sheehan (Misfits, Bad Samaritan, Mortal Engines) será Klaus, cuyos poderes son la telequinesis, comunicarse con los muertos, comunicarse por las ondas del aire, poseer personas y levitar. También es conocido por ser alcohólico y drogadicto, y aparentemente se internó en un hospital psiquiátrico. Tiene un sentido de la moda gótico casi todo el tiempo: ropa negra, maquillaje negro y cabello teñido de color negro.

#00.05 Number Five (The Boy)

Aidan Gallagher será un adulto que desapareció cuando era niño y reapareció en su cuerpo de niño 20 años después. Solo se refieren a él como The Boy o Número Cinco ya que se desconoce su nombre verdadero. Aparentemente puede viajar a través del tiempo por voluntad propia, aunque fue forzado a pasar décadas en el futuro tratando de probar la posibilidad de viajar al pasado. Él afirma haber visto el futuro de la Academia y su inminente conexión con un apocalipsis.

#00.06 The Horror (Ben Hargreeves)

El individuo que lleva monstruos de otras dimensiones bajo su piel está muerto pero no se sabe nada acerca de su caída. Existe una estatua de él cuando estaba vivo fuera de la Academia.

#00.07 The White Violin (Vanya Hargreeves)

Ellen Page (Juno, Inception, X Men: Days of the Future Past) será la más pequeña de los hermanos. A diferencia de todos ellos, no tiene poder alguno o al menos eso aparenta. Es una chica común y corriente que no sabe ni tocar muy bien el violín.

Hazel y Cha-Cha

La cantante de R&B Mary J. Blinge y el actor Cameron Britton (Mindhunter, S.W.A.T, Barry, The Girl in the Spiderweb) interpretarán al par de asesinos neo-nazi quienes aman tanto torturar como los dulces. ¡!