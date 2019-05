¿Qué dominará en el final de Jon Snow? ¿La familia o el amor? – Game of Thrones

El final de Game Of Thrones está a la vuelta de la esquina, y sin dudas un personaje que debe ser principal, porque lo es en el fondo, es Jon Snow. El que esta temporada no tuvo casi ruedo seguramente tendrá su “momento de gloria” al cerrar la serie, y allí el dilema: ¿su lealtad tirará más hacia los Stark o hacia los Targaryen ?

Durante los últimos episodios vimos un cambio en la actitud del ex bastardo y hoy legítimo heredero del Trono de Hierro: Jon / Aegon está molesto desde que Daenerys prendió fuego casi todo King’s Landing en The Bells. Como sucedió con la blonda y su creciente enojo a lo largo de episodios varios, Jon deberá cerrar su historia de una manera lógica: no se puede quedar de brazos cruzados, menos cuando está tironeado por los sentimientos. Y de ello hablaremos aquí.